Транзит российского газа через Украину за 8 месяцев сократился на 6%

EPA/Roman Pilipey

Москва, 10 сентября — «Вести. Экономика». Транзит российского газа через Украину в Европу за 8 месяцев текущего года снизился на 6%, говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» по результатам работы ГТС за январь-август 2018 г.

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 58,2 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 3,8 млрд кубометров, или на 6%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным «Укртрансгаза», объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 31 августа составили 14,6 млрд куб. м. Импорт газа из стран Европы уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

"Наибольшие объемы углеводородов было импортировано газотранспортным коридором из Словакии — 4,3 млрд кубометров (-39%), а также из Венгрии — 2,1 млрд кубометров (+ 40%) и Польши — 0,5 млрд кубометров (-38%)", — говорится в сообщении.