Украина, РФ и ЕК продолжат экспертные консультации по газу 26 сентября

КИЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Эксперты Украины, России и ЕК в ходе первого раунда трехсторонних технических консультаций по вопросам транзита газа обсудили ключевые элементы контрактов, тарифы и реформирование газотранспортной системы (ГТС) Украины, договорились провести следующую встречу 26 сентября, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Консультации прошли 12-13 сентября в Брюсселе.

"В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕК и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах-членах ЕС , подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев подтвердил заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС.

"В этой связи участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС. Достигнута договоренность о проведении следующего раунда консультаций 26 сентября 2018 года", — отметили в МИД.