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Украина, РФ и ЕК продолжат экспертные консультации по газу 26 сентября
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Украина, РФ и ЕК продолжат экспертные консультации по газу 26 сентября 

Прайм + ещё 37 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
КИЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Эксперты Украины, России и ЕК в ходе первого раунда трехсторонних технических консультаций по вопросам транзита газа обсудили ключевые элементы контрактов, тарифы и реформирование газотранспортной системы (ГТС) Украины, договорились провести следующую встречу 26 сентября, сообщила пресс-служба МИД Украины.
Консультации прошли 12-13 сентября в Брюсселе.
"В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕК и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах-членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Киев подтвердил заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС.
"В этой связи участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС. Достигнута договоренность о проведении следующего раунда консультаций 26 сентября 2018 года", — отметили в МИД.
В свою очередь "Нафтогаз Украины" в своем сообщении отметил, что экспертов "Газпрома" на консультациях не было.
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