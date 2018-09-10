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Россия может остаться без нефти
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Россия может остаться без нефти 

Ридус + ещё 5 10 сентября 2018
Добыча нефти в Западной Сибири, где извлекается 56% черного золота России, близка к критическому уровню, предупреждают аналитики Vygon Consulting. По их данным, за последние 10 лет производство нефти в регионе сократилось на 10%. Если ничего не предпринимать, добыча будет ежегодно падать на 2−3%, и к 2024 году снизится на 17%. При текущих ценах российская экономика недополучит 28 млрд долларов экспортных доходов, а бюджет — 1,5 трлн рублей.
Ресурсная база региона стремительно ухудшается — растет обводненность месторождений: углеводороды составляют лишь 11% в той субстанции, что извлекается на поверхность в традиционных районах Западной Сибири, остальное — грязь и вода.
Это связано с геологическими особенностями и принятой еще со времен СССР системой поддержания пластового давления — путем закачивания воды, говорится в обзоре Vygon. В результате за 10 лет средняя производительность скважин упала на 36% — до 27,5 тонн в сутки.
В прежние годы снижение добычи на действующих месторождениях удавалось частично компенсировать вводом новых: с 2008 года запущены такие проекты, как Уват, Новопортовское, Восточно-Мессояхское, Пякяхинское, Имилорское и др., с общими запасами около 1,9 млрд тонн, пишут «Ведомости». Но сейчас незадействованных крупных месторождений практически не осталось.
Бесплодные усилия
Опасения Vygon Consulting разделяют и эксперты, опрошенные «Ридусом». Добыча в Западной Сибири действительно падает, подтверждают они, потому что истощаются давно запущенные месторождения советского периода, это естественный процесс, а новых, аналогичных, в строй не вводится.
«Новые месторождения находятся в Восточной Сибири, этот регион требует больших вложений в инфраструктуру, а по сравнению с Западной Сибирью доказанных запасов там гораздо меньше. Попытки правительства, Роснефти и Газпрома начать разработку шельфа были сделаны с привлечением западных технологий и иностранных компаний, но, несмотря на это, сегодня можно назвать результаты плачевными. Бурение на арктическом шельфе и в Черном море не принесло желаемых результатов», — замечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
По его мнению, с учетом отсутствия необходимых технологий и оборудования на российском рынке процесс освоения шельфа практически встанет. А применение методов интенсификации добычи в Западной Сибири не позволит поддерживать добычу на сегодняшнем уровне до 2024 года, так что она будет падать в условиях выработанности месторождений.
Нужна революция
Заменить старые западносибирские месторождения пока что нечем, согласен с коллегами и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Есть средние по объемам месторождения в самом регионе и крупные в других областях, в частности на Каспийском море. Это позволяет удерживать добычу нефти по стране в целом на том уровне, который был, например, в 2016 году. Но проблема действительно существует.
Решить ее, по мнению эксперта, можно за счет технологического прорыва или изменений в налоговом законодательстве.
В первом случае требуется разработать метод добычи трудноизвлекаемой нефти, прежде всего, из Баженовской свиты. До ухудшения отношений с Западом на нее возлагались большие надежды. При этом ни у самой России, ни у западных компаний не было готовой конкретной технологии, чтобы прийти и начать промышленную разработку данного месторождения.
Расчет был на создание совместных предприятий с иностранными компаниями, в частности BP и Total. Предполагалось на основе западного опыта добычи нетрадиционной нефти создать под Россию технологию, которую позволяла бы извлекать нефть из Баженовской свиты. Но пришли санкции, и все эти предприятия были заморожены.
Сейчас российские компании пытаются самостоятельно придумать такую технологию. Если получится, и промышленная разработка Баженовской свиты станет выгодной, это будет прорывом, сопоставимым со сланцевой революцией, считает эксперт.
«Россия — мировой лидер по запасам нетрадиционной нефти. Тогда добыча в Западной Сибири, наоборот, возрастет», — прогнозирует он.
Другой режим
Если новой технологической революции в России все же не случится, многое будет зависеть от налогового режима. В частности, активное внедрение налога на добавленный доход позволит не бросать старые месторождения, а до конца их вырабатывать. Но главное — это сделает выгодным запуск новых проектов: благодаря льготной налоговой ставке они будут рентабельными.
«Тогда за счет малых месторождений, за счет геологоразведки и разработки месторождений в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке вполне можно было бы нарастить объемы добычи или как минимум сохранять их на том же самом уровне», — полагает Юшков.
Он не исключает, что и Vygon Consulting своим докладом пытаются не напугать, а показать, что российской нефтянке нужны изменения, прежде всего в налоговой системе, чтобы было выгодно развивать новые проекты.
«Пока что зачастую это не выгодно. Надо что-то менять, иначе мы придем к каким-то негативным последствиям, если будем сидеть ровно и ничего не делать», — заключает эксперт.
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