США, санкции и «эффект пылесоса»: почему падает рубль

США, санкции и «эффект пылесоса». Экономист объяснил, почему падает рубль

Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал факторы, которые давят на российскую национальную валюту.

На открытии торгов 10 сентября на Московской бирже зафиксирован рекордный рост доллара с 2016 года. Американская валюта преодолела отметку в 70 рублей. Позднее курс доллара снизился до 69,88 рублей, передает «Свободная Пресса».

Экономист Денис Ракша рассказал НСН, с чем связаны такие скачки курса и надолго ли российская валюта ушла в пике.

«Причин падения рубля много и они действуют не всегда мгновенно. Рынок устроен таким образом, что когда происходит какое-то событие, например выступление Медведева на прошлой неделе о необходимости проведения ЦБ стимулирующей политики, то реакция происходит быстро. Однако некоторые события, например введение санкций, отыгрываются рынком очень долго, по мере того, как вокруг новости развиваются события. Поэтому вот в данный конкретный момент на курс рубля действуют самые разные факторы. Как мгновенные, так и продолжительные. При этом мы никогда не можем сказать точно перерастут ли мгновенные факторы в продолжительные», — заявил Ракша.

Экономист объяснил, что если ЦБ на своем ближайшем заседании, не станет повышать ключевую ставку, а оставит ее прежней, либо понизит, то этот фактор из мгновенного, который действовал несколько дней, превратится в продолжительный. Реакция рынка будет связана с ожиданием дальнейших, отложенных во времени, событий, связанных с решением ЦБ.

«Если мы берем сегодняшние факторы, то самый сложный из них это санкционная политика. Никто не знает, какие санкции будут приняты, в каком объеме, в какие сроки и к каким последствиям они могут привести. Поэтому рынок пытает заложить в цены валют и акций самый худший вариант развития событий. Это будет продолжаться очень долго. Это история, которая растянется на годы вперед», — рассказал эксперт.

Денис Ракша напомнил, что кроме факторов, которые приводят к падению рубля, существуют факторы, которые действуют с точностью наоборот.

«Например, выход США из ядерной сделки с Ираном и возвещение санкций. Это самые жесткие санкции, которые включают в себя полное эмбарго на поставки иранской нефти. Соответственно вся эта история очень сильно двигает цены на нефть вверх, а вместе с ними и рубль. Потому что вместе с ценами укрепляются нефтяные валюты», — заявил экономист.

По его мнению, баланс сил, которые давят на рубль, постоянно меняются в зависимости от ситуации. Все это происходит на фоне другого комплекса факторов.

«В частности отток средств с развивающихся рынков. Этот комплекс факторов связан с тем, США повышают свою ставку, а весь остальной мир еще нет. Эта ситуация схожа с кризисом, который начался в 2008 году и привел к обвалу рубля. Сейчас США проводят похожую политику. Это приводит к эффекту пылесоса, когда деньги высасываются из всей мировой экономики в экономику США. Эта мировая ситуация как раз давит на рубль», — объяснил собеседник НСН.