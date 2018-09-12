Васильева: ДФО должен стать опорной точкой экспорта российского образования

"Дальний Восток должен стать опорной точкой экспорта образования и культуры Российской Федерации именно в силу своего экономико-географического положения", — сказала Васильева на пленарной сессии на ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.