Жесткие, суровые, против России. В США вновь пообещали санкции

В последние дни рубль приходил в себя после пережитых шоков. Но вот в США наступил четверг, и Вашингтон в очередной раз пообещал новые санкции против России. «Суровые», — сообщила представитель Госдепа Маниша Сингх. А агентство Bloomberg уточнило, что они коснутся российских банков — отлучение их от долларовых расчетов. На этом фоне укрепившийся рубль резко пошел вниз. Правда, потом восстановился.

Речь идет о втором пакете санкций из-за дела Скрипалей. Россия, по данным Госдепартамента, не пустила американских инспекторов проверить объекты на предмет уничтожения химоружия. Источник «Интерфакса» МИД сообщил, что США об этом по официальным каналам и не просили.

Впрочем, это не так важно. Приближаются выборы в конгресс, в ход пускается все — например, учения российских военных, в которых участвуют и китайцы, рассказывает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков

Андрей Коробков профессор политологии Университета штата Теннесси «Очень большое раздражение сейчас вызывает российско-китайское военное сотрудничество. Но ирония в том, что вместо того, чтобы как-то попытаться предотвратить интенсификацию российско-китайского военного сотрудничества, по сути, эти меры продолжают подталкивать Россию в сторону Китая. Вот ирония ситуации. Все это, несомненно, тактические меры, прежде всего со стороны Трампа, демонстрация силы. Всегда американские президенты перед выборами, или когда у них падают рейтинги, всячески начинают демонстрировать свою решительность во внешней политике. Это помогает и помогало практически всем. Но сразу после выборов вся эта активность пойдет на спад, и какие-то вещи могут быть обращены вспять».

Введут ли самые жесткие санкции против России? Вопрос из ряда риторических: никто не знает, до чего могут дойти США. Здравый смысл подсказывает, что запрещать банкам долларовые расчеты не стоит. Это действительно будет серьезным ударом, но это одновременно и дискредитация самой американской валюты. Недаром уже в Европе официально призывают меньше использовать доллары в расчетах.

Константин Симонов: Запрет на покупку нового российского госдолга особо болезненной мерой не станет, тем более нерезиденты и так в последнее время активно распродавали российские госбумаги. Вообще лучший пример — это «Северный поток — 2». Американцы тоже уже давно могли ввести санкции против него, но труба строится, замечает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности «Началась уже укладка трубы в море, в Финляндии. Казалось бы, это прекрасный повод сказать: все, русские уже строят, надо их срочно остановить, мы вводим санкции. Но санкций нет, потому что на самом деле эти санкции вряд ли остановят строительство газопровода. То же самое и здесь. Тем более им сейчас нужно все-таки решить ситуацию с Ираном. Я думаю, что Иран будет основной целью. Даже такая большая серьезная страна, как США, не может вести игру на нескольких фронтах, борясь с Ираном, с Россией, с Китаем начинает торговые войны. Это достаточно серьезные истории».

Кстати, о санкциях против «Северного потока» в США все-таки заявили. Это сделал министр энергетики Рик Перри . Пикантность ситуации в том, что его слова прозвучали после встречи с российским коллегой Александром Новаком . Министры вышли на совместную пресс-конференцию. «Могут ли ввести санкции против „Северного потока — 2“?» — спросили журналисты у Перри. «Да», — кратко ответил американский чиновник. Затем слово взял Новак, который заявил, что Москва обеспокоена таким заявлением.

Эта сцена в лицах, наверное, лучше всего отражает суть происходящего. Но на словах точно все будут хуже и хуже. Тут еще важны даты: США ввели первый пакет новых санкций 27 августа, второй пообещали ввести через три месяца, то есть 27 ноября. Но выборы в конгресс, которые стали главным катализатором, пройдут 6 ноября, то есть на то, чтобы остыть, будет целых три недели.