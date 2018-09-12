Сбербанк может расширить деятельность в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости Сбербанк ждет, когда изменятся условия работы финансовых организаций в Китае, затем будет планировать расширение своей деятельности в стране, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.

"Китайский рынок не так открыт, как российский, в частности для финансовых сервисов. Поэтому мы ждем, когда изменятся условия работы финансовых организаций, и тогда мы будем планировать расширение своей деятельности в Китае", — сказал он, добавив, что пока таких условий нет.

Греф указал, что Сбербанк видит своей главной задачей в Китае сопровождение российских клиентов банка при их работе на китайском рынке и обеспечение трансграничных операций.

В Китае у Сбербанка с 2010 года работает представительство.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.