300 раз полиция Красноярского края пресекла продажу алкоголя подросткам

Полицейские Красноярского края подсчитали, что за 8 месяцев этого года они 296 раз пресекали попытки продажи алкоголя несовершеннолетним. Общая сумма штрафов составила 5,6 млн рублей. Заведено 9 уголовных дел за неоднократное совершение подобных действий. Виновным грозит год исправительных работ и профессиональная дисквалификация. Полиция напоминает: за совершение указанных действий предусмотрено наказание для граждан в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.