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Киевский суд арестовал акции украинских «Сбербанка», «ВТБ» и «ПИБ»
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Киевский суд арестовал акции украинских «Сбербанка», «ВТБ» и «ПИБ» 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в определении суда, опубликованном в реестре судебных решений 12 сентября. Согласно документу, решение было принято в связи с тем, что Гаагский арбитраж постановил удовлетворить иск экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму о взыскании компенсации с РФ.
«Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно», — отмечается в постановлении.
В определении Апелляционного суда Киева говорится, что истцы обратились к нему за признанием решения арбитража в июле этого года, и 17 июля украинский суд официально уведомил должника о поступлении такого заявления. В августе же истцы инициировали арест акций украинских «дочек» российских банков и другие меры обеспечения.
В частности, определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения.
При этом апелляционный суд усмотрел, что ответчик принимает все возможные меры к реализации своего намерения продать или прекратить деятельность ряда хозяйственных обществ и банковских учреждений в Украине, в частности, указанных «дочек» российских банков.
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