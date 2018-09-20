Эти фишки Apple «забыла» сделать в iPhone XS и XS Max

Эти фишки Apple «забыла» сделать в iPhone XS и XS MaxПрошла неделя с анонса новых моделей iPhone. Привычная эйфория от презентации и шок от новых цен уступили место взвешенному анализу представленных устройств.

Лично у меня уже сформировался список инноваций, которые так и не показали со сцены «Театра Джобса».

Давайте посмотрим, что инженеры Apple забыли сделать в своих новых смартфонах.

1. Дисплей с частотой обновления 120 Гц Игровой смартфон Razer Phone (на фото), представленный почти год назад, имеет IPS-дисплей со 120 Гц-развёрткой.

На презентационных слайдах iPhone XS была замечена надпись «120 Hz touch sensing», которую многие СМИ спутали фирменной фишкой ProMotion (как в iPad Pro). С помощью этой технологии смена картинки на дисплее происходит максимально плавно.

Мой коллега Артем Баусов уже объяснил принцип озвученной на презентации технологии, «120 Hz touch sensing» — это лишь частота считывания тачсенсора. За счёт нее экран быстрее реагирует на жесты, но ни о каком улучшении плавности смены изображения речи не идет.

Что имеем:

iPhone XS поддерживает технологию 120 Hz touch sensing

iPhone XS Max поддерживает технологию 120 Hz touch sensing

iPhone XR не поддерживает технологию 120 Hz touch sensing

Айфоны с частотой обновления экрана 120 Гц:

их нет Другими словами, о смартфонах Apple со сказочными дисплеями на базе технологии ProMotion, которая поддерживает частоту обновления в 120 Гц, и о которой все рассказано в этой статье, остаётся пока только мечтать.

2. Аналог Always-On Display

Технология Always-On Display позволяет на абсолютно чёрном дисплее отображать дополнительную информацию.

Новые Айфоны получили OLED-экраны. Помимо отличной цветопередачи и максимально глубокого чёрного цвета, OLED-экран позволяет отображать разнообразную полезную информацию на заблокированном устройстве, тратя при этом минимальное количество заряда аккумулятора.

Модели iPhone, где можно было бы реализовать Always-On Display:

iPhone XS iPhone XS Max iPhone X Но к сожалению, Apple по каким-то причинам не использует эту возможность ни в одном из новых смартфонов.

Что касается iPhone XR, в нем установлен IPS-дисплей, который технически не способен поддерживать данную технологию.

3. Dual split-режим

В операционной Android Nougat, представленной два года назад, была добавлена поддержка отображения нескольких приложений одновременно. Это удобная фишка для больших экранов.

Apple рекламирует на своём официальном сайте новые айфоны фразой «Герои большого экрана». В iPhone XR диагональ экрана — 6.1 дюйма, в iPhone XS Max — 6.5 дюймов. Они ГИГАНТСКИЕ! (на фоне старых моделей).

Наглядное сравнение:

Экран iPhone 8 Plus — 5.5 дюйма

Экран iPhone X — 5.8 дюйма

Экран iPhone XR — 6.1 дюйма

Экран iPhone XS — 6.5 дюйма

Но ничего супергеройского ни о каких преимуществах использования огромных экранов в iOS 12 на презентации не было сказано ни слова.

В то же время в Android N давно добавлена поддержка отображения нескольких приложений одновременно. На многих Android-смартфонах в одном окне можно просматривать ленту твиттера, во втором одновременно смотреть видеоролик в Youtube.

К сожалению, в iOS 12 такая функциональность отсутствует. Возникает закономерный вопрос — в новых айфонах мощнейшее «железо» и огромные дисплеи, но почему их не используют на полную катушку?

4. Поддержка Apple Pencil

Рисовать на больших экранах новых айфонов (iPhone XS Max/iPhone XR) — было бы шикарным новшеством. Но, к сожалению, эта функция продолжает быть доступной лишь для планшетов яблочной компании.

Продолжая тему больших экранов, нельзя не вспомнить об ожидаемой многими пользователями поддержки фирменного пера Apple Pencil. Мы так её и не дождались.

Напоминаю, что диагональ iPhone XS Max — 6.5 и iPhone XR — 6.1 дюймов.

Такие размеры отлично подошли бы для возможности писать от руки и рисовать прямо на экранах смартфонов с помощью Apple Pencil. Заметки, надписи на документах, скриншотах и рисунках, удалённое управление камерой (как у конкурентов) — забудьте, ничего этого сделать с помощью пера сделать нельзя.

В то же время, некоторые конкуренты кладут фирменный стилус уже в комплекте. Даже докупать ничего не надо.

Apple, так можно.

5. Разблокировка в горизонтальном режиме

Многие пользователи ждали возможности разблокировать смартфон с помощью Face ID, когда тот находится в горизонтальном положении.

На презентации было озвучено, что Face ID обновился. По словам блогеров, первыми получивших новенькие Айфоны на тестирование, технология стала работать чуть быстрее. Но вот в горизонтальном режиме она все так же не работает.

Возможно в будущих прошивках операционной системы все изменится: в коде iOS 12.1 найдено упоминание Face ID при использовании в альбомном режиме. Правда, не исключено, что данная фишка появится лишь в новом поколении iPad.

6. Нормальный комплект поставки

Apple не меняет комплект поставки айфонов уже несколько лет, при этом постепенно увеличивая стоимость устройств.

Только подумайте: к устройству ценой более 1000 долларов кладётся адаптер питания на 5Вт, без поддержки быстрой зарядки, с кабелем USB на Lightning.

Отказались от AirPower, так хоть зарядку бы положили нормальную. Но нет, хочешь заряжать новый iPhone быстрее — покупай мощный адаптер отдельно.

А заодно и переходник для подключения к ноутбуку: в 2018 году, покупая два устройства одной компании (MacBook Pro и iPhone нового модельного ряда), покупатель не сможет подсоединить одно к другому. В MacBook Pro используется Type C, в iPhone X/XS/XR фирменный кабель lightning.

Лично меня радует то, что из всех вышеперечисленных не реализованных функций и фишек, 4 из них могут быть решены программным путём, с последующими обновлениями iOS 12.

Ну, а последний пункт исправят не раньше, чем через год. Возможно, но не точно.