Ещё
iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.55
78.11
78.00
Прогноз
24.09 – 01.10
$
67.10
78.30
Индексы и котировки Brent
78.88
+0.34 Золото
1210.49
+0.08 РТС
1140.65
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
21.09
1.1798
+0.0245
07.09
1.1554
20.09
16.09
11.09

iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу 

Ferra.ru + ещё 125 30 минут назад
Фото: iPhones.ru
Компания Apple начала розничные продажи своих новых флагманских смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. Сегодня они стали доступны для покупки в странах первой волны запуска. Их количество превышает 30, но России среди них нет.
Речь идёт о таких странах и регионах, как Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Бельгия, Великобритания, Германия, Гернси, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, остров Мэн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония.
Смартфоны предлагаются в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. В США цены составляют 999, 1149 и 1349 долларов для iPhone XS и 1099, 1249 и 1449 долларов для iPhone XS Max.
В России iPhone XS и iPhone XS Max станут доступны 28 сентября по цене от 87 990 и от 96 990 рублей, соответственно.
Ferra.ru: последние новости
Хакеры нафаршировали российские банкоматы фальшивыми купюрами в 5 тысяч рублей Немецкое качество: настоящие бренды из Германии и те, которые только притворяются Объявлены российские цены на первые полнокадровые беззеркалки Nikon
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян «сдуются»
У Порошенко нашли тайный бизнес59
Кадыров попросил Кудрина о помощи103
Передышка перед штурмом: когда обвалится рубль10
Сотни тонн долларов, или 176 самолетов с наличными
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
01:33
Смена тренда: рубль побеждает доллар
Рынки Статьи
04:00
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
09:45
Долларовые сбережения россиян «сдуются»
Личный счет
02:39
У Порошенко нашли тайный бизнес
Компании
01:00
Карты россиян поставят на особый контроль
Личный счет
01:34
Тучи сгущаются: России предрекли суровые годы
Экономика Статьи
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:17
Акции Грудинина арестованы
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение