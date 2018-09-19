Исследование: новые «айфоны» работают в LTE-сетях на 266% быстрее iPhone X

Новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max, представленные Apple в прошлую среду, в 2,5 раза опережают прошлогоднюю модель iPhone X по скорости работы в LTE-сетях. Об этом сообщает сайт Apple Insider со ссылкой на результаты предварительного тестирования SpeedSmart.net.

Замеры проводились в сетях трех американских операторов: AT&T Verizon и T-Mobile. В AT&T Xs-версия нового «айфона» показала самую высокую среднюю скорость скачивания данных: 72,24 мегабит в секунду. Для сравнения, iPhone X в нисходящем канале у того же провайдера показал 27,67 Мбит/c. В сети Verizon скорость выросла с 26,08 до 62,2 Мбит/c, в T-Mobile — с 29,82 до 59,92 Мбит/c.

В среднем, отмечает Apple Insider, скорость скачивания данных по LTE у трех операторов в США выросла на 233%. Скорость загрузки оказалась менее впечатляющей: у AT&T она составила 19,35 (iPhone Xs) против 12,22 Мбит/c (iPhone X).

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За прирост в скорости обмена данными в сотовых сетях iPhone Xs и Xs Max ответственнен новый гигабитный LTE-модуль, конфигурация из 4-х антенн (4x4 MIMO) и технология LAA (License Assisted Access), позволяющая увеличить скорость передачи информации в перегруженных зонах. В iPhone X применяется конфигурация 2x2 MIMO, а в iPhone 8 установлен единственный LCP-модуль.