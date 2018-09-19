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Названа точная ёмкость аккумуляторов iPhone XS, XS Plus и XR
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Названа точная ёмкость аккумуляторов iPhone XS, XS Plus и XR 

Ferra.ru + ещё 98 15 часов назад
Фото: iPhones.ru
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены новые смартфоны Apple — iPhone XS, XS Plus и XR.
Несмотря на недавний анонс, некоторая информация о новинках Apple, традиционно, не разглашается. Теперь стали известны точные данные о ёмкости аккумуляторов и подтвердились данные об оперативной памяти.
Смартфон iPhone XS получил аккумулятор ёмкостью 2658 мАч, слегка меньше, чем у прошлогоднего iPhone X с 2716 мАч. Заявленное время автономной работы у новинки больше на 30 минут благодаря новому процессору и различным оптимизациям.
iPhone XS Max оснащается аккумулятором на 3174 мАч. Он работает дольше iPhone X на полтора часа. Младшая модель в линейке, iPhone XR, получила батарею с 2942 мАч. Согласно параметрам, указанным Apple она работает дольше всех остальных iPhone в истории.
Что касается оперативной то подтвердились данные из бенчмарка — 3 ГБ у iPhone XR и 4 ГБ у iPhone XS с XS Plus.
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