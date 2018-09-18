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Первые распаковки iPhone XS и XS Max появились в сети
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Первые распаковки iPhone XS и XS Max появились в сети 

Ferra.ru + ещё 71 1 час назад
Фото: Российская Газета
До официального начала продаж iPhone XS и XS Max осталось ещё три дня, заказанные предварительно смартфоны тоже должны начать поступать к пользователям только в пятницу, 21 сентября. Тем не менее, в сети начали появляться видеоролики с распаковкой долгожданных новинок от разного рода видеоблогеров.
В основном, показывается новый для серии iPhone X золотистый вариант корпуса. Внутри коробки находятся документация, сам iPhone, стикеры Apple, наушники EarPods с разъёмом Lightning, кабель Lightning/USB и адаптер питания USB. Как мы уже писали ранее, Apple убрала переходник Lightning-3,5-мм для наушников из комплекта iPhone XS.
Смартфоны предлагаются в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. В США цены составляют 999, 1149 и 1349 долларов для iPhone XS и 1099, 1249 и 1449 долларов для iPhone XS Max. В России iPhone XS и iPhone XS Max станут доступны 28 сентября по цене от 87 990 и от 96 990 рублей, соответственно.
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