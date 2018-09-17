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Цифра дня: Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone XS в России?
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Цифра дня: Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone XS в России? 

Ferra.ru + ещё 56 5 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Цифра дня:
дней нужно работать, чтобы купить iPhone XS в России.
Компания Picodi, специализирующаяся на купонах и скидках в российских магазинах поделилась интересной статистикой. Её аналитики подсчитали, сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone XS в России и за рубежом.
Данные касаются 41 страны, среди которых, конечно, Россия, а также страны Европы, азиатского региона, Ближнего Востока и американского континента.
Быстрее всего можно заработать на новый айфон в Швейцарии, Люксембурге и Норвегии — не более 7,5 рабочих дней. 48 полных рабочих дней понадобиться, чтобы купить iPhone XS в России. В антилидерах — Филиппины: на новый айфон придётся трудиться более 156 дней.
Напомним, в странах первой волны iPhone XS и iPhone XS Max станут доступны с 21 сентября. В России они появятся с 28 сентября по цене от 87 990 рублей и 96 990 рублей, соответственно.
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