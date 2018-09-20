Источник: Мэй не запросит новые санкции против России на саммите ЕС

Об этом заявил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС в кулуарах двухдневной неформальной встречи на высшем уровне.

"Мы не ожидаем, что она [Мэй] будет просить о введении новых санкций, потому что понимает, что это нереалистично сейчас, что нет легальной базы для этого", — сказал он.