Меркель проигнорировала Мэй на полях саммита в Зальцбурге, пишут СМИ

Эпизод, показавший, как пишет издание, пренебрежительное отношение Меркель к Мэй, произошел в накануне в Зальцбурге. По данным издания, немецкий канцлер подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

На встрече главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.