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Меркель проигнорировала Мэй на полях саммита в Зальцбурге, пишут СМИ
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Меркель проигнорировала Мэй на полях саммита в Зальцбурге, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 137 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда они пересеклись на полях неформального саммита Евросюза, сообщает Daily Express.
Эпизод, показавший, как пишет издание, пренебрежительное отношение Меркель к Мэй, произошел в накануне в Зальцбурге. По данным издания, немецкий канцлер подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
На встрече главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.
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