Решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против России вступило в силу

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости . Решение Совета ЕС о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС.

Решение формально было согласовано на прошлой неделе без обсуждения и окончательно одобрено на этой неделе. Совет ЕС мотивировал продление санкций тем, что «оценка ситуации не позволяет изменить их режим санкций».

Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки, они касаются как физических лиц, так и организаций.