Революционных прорывов на неформальном саммите ЕС не было, заявил эксперт

Александр Камкин. МОСКВА, 20 сен — РИА Новости . Никаких принципиально новых договоренностей на неформальном саммите ЕС достичь не удалось, все обсуждения велись вокруг миграционной политики, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН

В Зальцбурге прошел неформальный саммит ЕС. На нем признали, что вторичная миграция внутри Евросоюза создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвали страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

"Революционных прорывов не было. Вчера Жан-Клод Юнкер пессимистически выглядел и высказывался об итогах предварительных встреч. Стороны выслушали друг друга, но не во всем услышали", — сказал эксперт.

Так, по его словам, были отмечены потенциальные риски и вызовы миграционного кризиса.

"Европейцы постепенно приходят к мнению, что необходимо регулировать и решать миграционные вопросы в местах их возникновения, а не говорить, подобно канцлеру (ФРГ Ангеле) Меркель, что «мы справимся». Понятно, что европейцы просто не справятся", — считает Камкин. Он отметил, что проблема миграции дестабилизирует европейский рынок труда, так как мигранты свободно мигрируют в рамках ЕС.

"Прозрачность границ была также пунктом другой программы — это Brexit, сохранение свободного перемещения между республикой Ирландия и Северной Ирландией, частью Соединенного королевства. Позиция британской стороны предусматривает, в том числе, введение пограничного контроля с Ирландией, что противоречит мирному соглашению между странами. Вопросов было много, но все вертелось вокруг вопросов миграционной политики", — констатировал собеседник агентства.

По мнению эксперта, никаких принципиально новых договоренностей достичь не удалось.