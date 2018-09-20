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Революционных прорывов на неформальном саммите ЕС не было, заявил эксперт
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Революционных прорывов на неформальном саммите ЕС не было, заявил эксперт 

РИА Новости + ещё 136 1 час назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Никаких принципиально новых договоренностей на неформальном саммите ЕС достичь не удалось, все обсуждения велись вокруг миграционной политики, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
В Зальцбурге прошел неформальный саммит ЕС. На нем признали, что вторичная миграция внутри Евросоюза создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвали страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.
"Революционных прорывов не было. Вчера Жан-Клод Юнкер пессимистически выглядел и высказывался об итогах предварительных встреч. Стороны выслушали друг друга, но не во всем услышали", — сказал эксперт.
Так, по его словам, были отмечены потенциальные риски и вызовы миграционного кризиса.
"Европейцы постепенно приходят к мнению, что необходимо регулировать и решать миграционные вопросы в местах их возникновения, а не говорить, подобно канцлеру (ФРГ Ангеле) Меркель, что «мы справимся». Понятно, что европейцы просто не справятся", — считает Камкин. Он отметил, что проблема миграции дестабилизирует европейский рынок труда, так как мигранты свободно мигрируют в рамках ЕС.
"Прозрачность границ была также пунктом другой программы — это Brexit, сохранение свободного перемещения между республикой Ирландия и Северной Ирландией, частью Соединенного королевства. Позиция британской стороны предусматривает, в том числе, введение пограничного контроля с Ирландией, что противоречит мирному соглашению между странами. Вопросов было много, но все вертелось вокруг вопросов миграционной политики", — констатировал собеседник агентства.
По мнению эксперта, никаких принципиально новых договоренностей достичь не удалось.
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