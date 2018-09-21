Ещё
СМИ сообщили об отказе Меркель пожать руку Мэй на саммите ЕС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.50
78.01
78.35
Прогноз
24.09 – 01.10
$
68.00
79.22
Индексы и котировки Brent
79.35
–0.09 Золото
1208.30
–0.04 РТС
1147.13
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
21.09
1.1791
+0.0238
07.09
1.1554
20.09
16.09
11.09

СМИ сообщили об отказе Меркель пожать руку Мэй на саммите ЕС 

Rambler News Service + ещё 140 34 минуты назад
Фото: KM.RU
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проигнорировала приветствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и не стала пожимать ей руку на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге, сообщила газета Daily Express.
Меркель подошла к группе политиков, в числе которых была Тереза Мэй. Британский премьер-министр улыбнулась ей и подалась вперед, однако Меркель проигнорировала Мэй и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
На неформальном саммите Евросоюза для обсуждения миграционных проблем, Brexit и внутренней безопасности интеграции собрались главы государств и правительств стран-участниц ЕС.
Вопрос выхода Великобритании из Евросоюза остается самым сложным для британского премьер-министра, которая намерена не допустить второго референдума. Мэй заявила, что общественность уже приняла решение.
«И я в качестве премьер-министра осуществлю это — Великобритания покинет (Евросоюз — RNS) 29 марта следующего года», — говорила она.
Впоследствии председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал выступление Терезы Мэй на саммите в Зальцбурге «интересным».
Rambler News Service: последние новости
СМИ: Саудовская Аравия больше не может удерживать цену нефти ниже $80 ЦБ готовится к худшему? СМИ: «Сургутнефтегаз» намерен перевести расчеты в евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вкладчики Сбербанка забирают валюту28
Долларовые сбережения россиян «сдуются»377
Российский бизнес готовится к отключению от доллара154
Передышка перед штурмом: когда обвалится рубль10
У Порошенко нашли тайный бизнес72
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
01:33
Смена тренда: рубль побеждает доллар
Рынки Статьи
04:00
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
00:47
Вкладчики Сбербанка забирают валюту
Компании
03:05
Российский бизнес готовится к отключению от доллара
Компании
09:45
Долларовые сбережения россиян «сдуются»
Личный счет
02:39
У Порошенко нашли тайный бизнес
Компании
01:00
Карты россиян поставят на особый контроль
Личный счет
01:34
Тучи сгущаются: России предрекли суровые годы
Экономика Статьи
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение