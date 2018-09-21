СМИ сообщили об отказе Меркель пожать руку Мэй на саммите ЕС 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проигнорировала приветствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и не стала пожимать ей руку на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге, сообщила газета Daily Express.
Меркель подошла к группе политиков, в числе которых была Тереза Мэй. Британский премьер-министр улыбнулась ей и подалась вперед, однако Меркель проигнорировала Мэй и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
На неформальном саммите Евросоюза для обсуждения миграционных проблем, Brexit и внутренней безопасности интеграции собрались главы государств и правительств стран-участниц ЕС.
Вопрос выхода Великобритании из Евросоюза остается самым сложным для британского премьер-министра, которая намерена не допустить второго референдума. Мэй заявила, что общественность уже приняла решение.
«И я в качестве премьер-министра осуществлю это — Великобритания покинет (Евросоюз — RNS) 29 марта следующего года», — говорила она.
Впоследствии председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал выступление Терезы Мэй на саммите в Зальцбурге «интересным».