СМИ сообщили об отказе Меркель пожать руку Мэй на саммите ЕС

Меркель подошла к группе политиков, в числе которых была Тереза Мэй. Британский премьер-министр улыбнулась ей и подалась вперед, однако Меркель проигнорировала Мэй и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

На неформальном саммите Евросоюза для обсуждения миграционных проблем, Brexit и внутренней безопасности интеграции собрались главы государств и правительств стран-участниц ЕС.

Вопрос выхода Великобритании из Евросоюза остается самым сложным для британского премьер-министра, которая намерена не допустить второго референдума. Мэй заявила, что общественность уже приняла решение.

«И я в качестве премьер-министра осуществлю это — Великобритания покинет (Евросоюз — RNS) 29 марта следующего года», — говорила она.