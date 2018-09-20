СМИ: Тереза Мэй не будет просить вводить новые санкции против России на саммите ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет просить лидеров стран-членов Евросоюза на проходящем в Зальцбурге саммите ЕС вводить новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщил ТАСС источник в Совете ЕС. «Она понимает, что сейчас это нереально из-за отсутствия легальной базы», — приводит агентство слова собеседника. Главными темами двухдневного саммита ЕС стали Брекзит и миграция. У Лондона остается всего полгода для того, чтобы согласовать условия выхода из Евросоюза. О ходе переговоров рассказывает политический обозреватель Euronews Даррен МакКафри: Даррен МакКафри политический обозреватель Euronews «Это первый из трех важнейших саммитов, посвященных переговорам по Брекзиту. Еще один пройдет в следующем месяце, последний запланирован на ноябрь. Время не ждет. Обе стороны демонстрируют, что есть надежда на сделку. Однако в реальности, хотя атмосфера на переговорах сменилась, а Брюссель кажется готовым к компромиссу, красные линии обеих сторон никуда не делись. Патовая ситуация сохраняется. В среду Тереза Мэй выступила с предложениями к европейским лидерам, в четверг проходит ее встреча с главным переговорщиком ЕС по Брекзиту Мишелем Барнье . Идут разговоры о сделке, но мы все еще далеки от разрешения ключевых вопросов, в том числе проблемы пограничного контроля между Ирландией и британской Северной Ирландией. Если они не будут решены, это может привести к отсутствию сделки, к хаосу, как в Британии, так и в Европейском союзе». Пока Мэй находится на саммите в Австрии, в Великобритании снова обсуждают возможную отставку премьера. The Telegraph публикует внутренний документ Консервативной партии , в котором рассматриваются альтернативные кандидаты на пост главы кабмина. По данным издания, Вестминстер может отправить Мэй в отставку вскоре после Брекзита, который должен состояться 29 марта 2019 года. Фаворитами на пост главы британского правительства газета называет экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона , парламентария Джейкоба Риз-Могга и нынешнего главу внешнеполитического ведомства Джереми Ханта. Все основные претенденты не отличаются мягкой позицией по отношению к России.