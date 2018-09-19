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В Евросоюзе нет настроя на ужесточение санкций против России, заявил Чижов
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В Евросоюзе нет настроя на ужесточение санкций против России, заявил Чижов 

РИА Новости + ещё 102 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Общий настрой в Евросоюзе сейчас не в пользу ужесточения санкций против Москвы, заявил РИА Новости в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя планы участников неформального саммита ЕС в Зальцбурге заслушать доклад премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «делу Скрипалей».
Премьер Великобритании проинформирует лидеров стран ЕС на неформальном саммите в австрийском Зальцбурге по «делу Скрипалей», сообщил ранее в среду глава Евросовета Дональд Туск.
"Под общей шапкой подготовки к октябрьскому Евросовету у них будет пункт «иные вопросы», и вот там, как информировал общественность Дональд Туск, Тереза Мэй имеет в виду что-то рассказать", — сказал Чижов, отметив, что «слово „санкции“ не произносили ни Туск, ни Мэй». «Я думаю, что, при всей искусственности этой истории они должны понимать: настрой в Евросоюзе — не в пользу ужесточения санкций», — сказал российский постпред.
"Полагаю, что та публичная солидарность, которая была выражена странами Евросоюза Великобритании, это уже большой аванс Лондону, по моему убеждению, незаслуженный", — добавил он.
В марте Россия зеркально отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата десятки российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лондон выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали 16 из 28 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония, Черногория и Украина.
Ранее, комментируя призывы Лондона присоединиться к расширению санкций против РФ в связи с «делом Скрипалей», в Брюсселе заявили, что Евросоюз уже применяет серьезный пакет ограничительных мер, а любые новые решения должны единогласно приниматься в рамках компетенции Совета ЕС.
Принятие новых санкций в отношении РФ на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге не ожидается, несмотря на запланированное обсуждение ситуации по «делу Скрипалей», сообщили во вторник журналистам источники в структурах ЕС.
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