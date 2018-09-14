Борисов: РФ полностью отказалась от украинских запчастей для военных нужд

«Все болевые точки, которые, действительно, мы в 2014 году еще испытывали, пройдены. Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт окончательно», — сказал чиновник.

Вице-премьер напомнил, что в основном российские оборонные предприятия испытывали зависимость от Украины в вопросах поставки двигателей для вертолетов от компании «Мотор Сич» , а также турбинных установок и редукторов для кораблей классов корвет и фрегат.

В частности, ранее украинскими силовыми установками производства компании «Зоря — Машпроект» оснащались российские фрегаты проекта 11356. Сейчас в составе ВМФ России несут службу три корабля этого типа с турбинами, выпущенными на Украине.

"Сатурну", заводу Климова и Объединенной двигателестроительной корпорации , по словам Борисова, удалось полностью решить эти проблемы. «Уже заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и с текущего момента поставки осуществляются двигателей российского производства», — пояснил вице-премьер.

Что же касается широкой номенклатуры электроники, которую Россия для военной техники исторически закупала на Украине, то такие поставки, отметил Борисов , не носили определяющего значения. Поскольку в основном ей комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, разъяснил он.

В то же время украинский оборонно-промышленный комплекс понес невосполнимые потери из-за разрыва отношений с Россией, отметил вице-премьер Борисов.

"Особого труда в замещении комплектующих для военной техники не было у российской промышленности, а вот то, что это нанесло непоправимый вред украинскому ОПК, — это факт. Они потеряли рынки сбыта, не знаю, сумели ли их чем-то заместить", — сказал Юрий Борисов.

Параллельно российские оборонщики заместили французские тепловизоры для бронетехники отечественными. «Вопрос поставок из Франции — это закупка матричных фотоприемных устройств охлаждаемого типа — тепловизоров, которые лежат в основе прицельных разведывательных комплексов для автобронетанковой техники. Начиная с этого года, поставка матричных фотоприемных устройств для »Уралвагонзавода" , в первую очередь для танкового производства, осуществляется с российского производства. Зависимости уже никакой нет", — рассказал Юрий Борисов.

По данным «Рособоронэкспорта» (на конец 2013 года), Россия закупала во Франции тепловизоры для танков и других бронемашин, а также навигационные системы и системы связи в среднем на сумму 150 млн долларов в год.

Вместе с тем вице-премьер признал, что все страны в той или иной мере используют импортные комплектующие, так как, по его словам, невозможно все делать самим да и не нужно. «Самое главное — держать под контролем ключевые моменты, которые определяют основные технические характеристики, и исключить зависимость в случае изменения политической ситуации, чтобы производство не встало», — разъяснил Юрий Борисов.

При этом вице-премьер не исключил, что в дальнейшем Россия будет закупать отдельные комплектующие в различных странах. «Мир многополярный, свет клином не сошелся на странах Европы и Америки. Существуют очень хорошие предложения стран юго-восточного региона, в первую очередь из Китая, Малайзии, Тайваня, где сегодня сосредоточены основные высокотехнологичные производства», — сказал он.