В Москве у бизнесмена из ячейки банка похитили деньги

Денежные средства почти на 8 млн рублей пропали из банковской ячейки индивидуального предпринимателя в Москве. С заявлением о пропаже бизнесмен обратился в правоохранительные органы

Деньги хранились в иностранной валюте — долларах и евро. По данным РИА Новости, речь идёт об одном из отделений ВТБ

«Поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, который сообщил, что неизвестные похитили из его банковской ячейки банка ВТБ в центре Москвы около €101 тысячи и $1 тысячу», — цитирует информагентство неназванный источник в правоохранительных органах.

По факту хищения полиция начала проверку.

Ранее из комнаты хранения вещественных доказательств в Курске были похищены старинные золотые монеты общей стоимостью 3,5 млн рублей. Вместо клада воры положили в хранилище три гаечных ключа и степлер.