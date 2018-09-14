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В Москве у бизнесмена из ячейки банка похитили деньги
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В Москве у бизнесмена из ячейки банка похитили деньги 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Денежные средства почти на 8 млн рублей пропали из банковской ячейки индивидуального предпринимателя в Москве. С заявлением о пропаже бизнесмен обратился в правоохранительные органы.
Деньги хранились в иностранной валюте — долларах и евро. По данным РИА Новости, речь идёт об одном из отделений ВТБ.
«Поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, который сообщил, что неизвестные похитили из его банковской ячейки банка ВТБ в центре Москвы около €101 тысячи и $1 тысячу», — цитирует информагентство неназванный источник в правоохранительных органах.
По факту хищения полиция начала проверку.
Ранее из комнаты хранения вещественных доказательств в Курске были похищены старинные золотые монеты общей стоимостью 3,5 млн рублей. Вместо клада воры положили в хранилище три гаечных ключа и степлер.
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