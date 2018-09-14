МИД КНР: Торговые войны лишь наносят вред всем сторонам

Пекин, 14 сентября / Синьхуа / — Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан сегодня заявил, что торговые войны не позволяют разрешать проблемы, а лишь приносят вред как стороне, которая развязывает их, так и другим сторонам. Единственный истинный путь к разрешению проблем — проведение диалога и консультаций на основе равенства и искренности.

На состоявшейся сегодня ведомственной пресс-конференции один из журналистов попросил Гэн Шуана прокомментировать заявления американской стороны о том, что ущерб, который был нанесен американской стороне торговой войной между КНР и США, меньше ущерба, с которым сталкивается Китай. В равной мере Китай ощущает на себе большее давление, чем США. Ситуация с экономикой в Китае в целом выглядит исключительно плачевной, и в торговой и инвестиционной сферах в настоящий момент «находится в состоянии краха».

"Китай придерживается ясной и последовательной позиции по вопросам торгово-экономических трений между КНР и США. Мы неизменно подчеркиваем, что торговые войны не позволяют разрешать проблемы, а лишь приносят вред как стороне, которая развязывает их, так и другим сторонам", — отметил Гэн Шуан.

Как заявил официальный представитель МИД КНР, на недавших слушаниях в США по поводу плана о введении дополнительных пошлин в отношении китайской продукции общей стоимостью 200 млрд долларов США большинство участников мероприятия признало, что подобные меры нанесут вред американским компаниям и даже подорвут отдельные отрасли.

"Мы повторно призываем принимающих решения по политике в США лиц услышать громкий призыв промышленных кругов и потребителей, услышать единогласное требование международного сообщества по отстаиванию мультилатерализма и свободной торговли, как можно скорее вернуться на разумный путь и прекратить унилатералистические и протекционистские меры", — подчеркнул дипломат.

"Китай уже получил приглашение США на проведение нового раунда консультаций по торгово-экономическим вопросам и приветствует это. Эскалация торговых конфликтов не отвечает интересам какой-либо из сторон. Единственный истинный путь к разрешению проблем — проведение диалога и консультаций на основе равенства и искренности", — заключил Гэн Шуан. —0—