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Биржи АТР снижаются на обострении торговых опасений
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Биржи АТР, кроме Австралии, снижаются на обострении торговых опасений 

Прайм + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне обострившихся опасений за перспективы торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,06% — до 2653,15 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,42%, до 1382,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,62%, опускаясь до 26846,59 пункта, корейский KOSPI — на 0,75%, до 2300,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,35%, до 6187 пунктов. Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, до 23094,67 пункта.
В понедельник в центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Wall Street Journal, согласно которым Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин. По данным издания, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов 17-18 сентября.
"Тема торговых сложностей и их влияния на мировую экономику, вероятно, будет ключевой темой для инвесторов на этой неделе", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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