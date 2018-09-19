Следить за экологией красноярцы смогут с помощью мобильного приложения

О текущей экологической ситуации красноярцы смогут узнавать благодаря мобильному приложению, над котором сейчас работают в минэкологии края.

Новое приложение планируют запустить в 2019 году. В нем будут собраны данные с девяти стационарных постов и трех эколабораторий.