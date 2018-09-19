Следить за экологией красноярцы смогут с помощью мобильного приложения 

О текущей экологической ситуации красноярцы смогут узнавать благодаря мобильному приложению, над котором сейчас работают в минэкологии края.
Новое приложение планируют запустить в 2019 году. В нем будут собраны данные с девяти стационарных постов и трех эколабораторий.
«Мы хотим, чтобы приложение было понятным, доступным для каждого жителя города и края. Пользователь сможет скачать приложение на свой гаджет и в любое время суток быть в курсе текущей экологической ситуации в регионе», — отметил и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.