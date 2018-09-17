Дом вспыхнул, как спичка: под Волгоградом в огне погибла пожилая женщина 

Пожарные больше часа бились с огнем
Страшный пожар произошел сегодня утром в хуторе Никуличев в Волгоградской области. Старенький деревянный дом на рассвете вспыхнул, как спичка. Несмотря все старания пожарных, в огне погибла 86-летняя женщина.
По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило после пяти утра.
— В 05:15 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Серафимовичском районе, в хуторе Никуличев, — рассказали в МЧС. — К моменту приезда пожарных, дом общей площадью 80 квадратных метров уже был полностью охвачен огнем.
Пожарные 18-й части тушили дом около часа. Полностью справиться с огнем удалось к 06:30. Тело погибшей пенсионерки было обнаружено во время разбора пепелища.
— Причина пожара будет названа по итогам проведенного специалистами испытательно-пожарной лаборатории анализа собранных материалов, — говорят в МЧС.