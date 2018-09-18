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Козак не видит угрозы снижения добычи нефти в России в 2019-2020 годах
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Козак не видит угрозы снижения добычи нефти в России в 2019-2020 годах
РИА Новости
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ещё 5
5 часов назад
Комментарии
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ГОРКИ, 18 сен —
РИА Новости
. Угроз снижения добычи нефти в России в период 2019-2020 годов сейчас нет, заявил журналистам вице-премьер
Дмитрий Козак
.
"На 2019, на 2020 год пока никаких угроз снижения объемов добычи нет", — сказал Козак.
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