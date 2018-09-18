Козак не видит угрозы снижения добычи нефти в России в 2019-2020 годах

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ГОРКИ, 18 сен — РИА Новости . Угроз снижения добычи нефти в России в период 2019-2020 годов сейчас нет, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак "На 2019, на 2020 год пока никаких угроз снижения объемов добычи нет", — сказал Козак.