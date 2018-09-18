Во вторник Уолл-стрит открылась ростом после ответа Китая на пошлины США

Investing.com — Во вторник индексы Уолл-стрит выросли. Инвесторы не обратили внимания на новость о том, что Китай ввел ответные пошлины в ответ на новую серию пошлин на китайский импорт со стороны США.

На 16:36 МСК индекс голубых фишек Dow повысился на 77 пунктов или на 0,30% до 26140,10, S&P 500 повысился на 9 пунктов или на 0,34% до 2898,68, а высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 43 пункта или на 0,56% на позиции 7939,77.

По сообщению Reuters , Китай заявил, что с 24 сентября вступят в силу новые санкции Китая на американские товары на сумму $60 млрд Китай обложил пошлинами американские товары в ответ на то, что в понедельник президент США Дональд Трамп уведомил о введении 10% пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд К концу этого года данные пошлины вырастут на 25%.

Это будет мощное и быстрое экономический ответ Китаю, действия которого направлены против наших фермеров, скотоводов и рабочих», — написал в своем Twitter Трамп. Ранее Трамп угрожал ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 267 млрд, если Китай предпримет какие-либо ответные действия на введение предыдущей части пошлин США.

На торгах до открытия рынка курс акций Apple (NASDAQ:AAPL) снизился на 0,13% после сообщения о том, что Белый дом исключил из перечня облагаемых пошлинами товаров, выпущенные в Китае Apple Watch и Apple AirPod.

Акции Avon Products Inc (NYSE:AVP) подорожали на 6,25% после сообщений о том, что бразильская Natura Cosmeticos (SA:NATU3) заявила о своей заинтересованности в приобретении Avon. Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) повысились на 0,87%, акции Tesla (NASDAQ:TSLA) — на 1,68%, акции Tilray (NASDAQ:TLRY) — на 12,75%.

Курс акций Oracle Corporation (NYSE:ORCL) снизился на 2,91% после того, как отчет этой компании за первый финансовый квартал по сектору облачных сервисов оказался хуже прогнозов. Акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) снизились на 1,25%.

Торги на большинстве европейских фондовых рынков проходят нейтрально. Французский CAC 40 повысился на полпункта или на 0,01%, германский DAX поднялся на один пункт или на 0,01%, а лондонский FTSE 100 снизился на 2 пункта или на 0,04%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 снизился на два пункта или на 0,07%, а испанский IBEX 35 вырос на 20 пунктов или на 0,22%.

Фьючерсы на золото повысились на 0,14% до $1207,5 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,67% до $69,83 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,19% до 93,91.