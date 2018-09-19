Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Москва, 19 сентября — «Вести. Экономика». Банк Японии объявил о сохранении ставки на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против, сообщается в протоколе регулятора.

Банк Японии ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 г.

Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

Японский ЦБ также подтвердил июльскую формулировку о том, что он готов в дальнейшем скорректировать ориентиры доходности гособлигаций, допустив их колебания в зависимости от уровня экономической активности и инфляции.