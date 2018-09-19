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Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне
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Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне 

Вести Экономика + ещё 2 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 сентября — «Вести. Экономика». Банк Японии объявил о сохранении ставки на отрицательном уровне — минус 0,1%.
Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против, сообщается в протоколе регулятора.
Банк Японии ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 г.
Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду.
Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.
Решения совпали с ожиданиями рынка.
Японский ЦБ также подтвердил июльскую формулировку о том, что он готов в дальнейшем скорректировать ориентиры доходности гособлигаций, допустив их колебания в зависимости от уровня экономической активности и инфляции.
Ранее глава Банка Японии Харухико Курода дал понять, что допускает повышение доходности десятилетних госбумаг до 0,2%, сообщил "Интерфакс".
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