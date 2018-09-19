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Индия может создать особую экономическую зону для России
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Индия может создать особую экономическую зону для России 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр гражданской авиации, торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что Индия считает возможным создать особую экономическую зону для России. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы можем создать особую экономическую зону. Только для России", — сказал Прабху.
Он также подчеркнул, что Нью-Дели и Москва могут создавать новую промышленность вместе.
Министр добавил, что Индия ожидает приезда российской бизнес-делегации во время визита в страну президента России Владимира Путина.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Индия намерены увеличить объем расчетов в национальных валютах.
Он также добавил, что Россия и Индия обсудили возможность выделения в Индии площадки под строительство очередной АЭС.
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