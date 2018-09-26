Ещё
Биржи Китая уверенно растут
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.89
76.80
76.99
Прогноз
01.10 – 08.10
$
66.80
78.89
Индексы и котировки Brent
81.69
+0.12 Золото
1184.58
–0.02 РТС
1187.88
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.1659
–0.0031
13.09
1.1690
26.09
21.09
17.09

Биржи Китая уверенно растут на снижении торговых опасений 

Прайм + ещё 2 26 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% — до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта. Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.
Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.
Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике. Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.
"Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий", — сказал агентству Рейтер менеджер фонда облигаций Asset Management One Акира Такей (Akira Takei).
Прайм: последние новости
Доллар дорожает к мировым валютам после заседания ФРС США Рубль продолжает укрепляться благодаря дорогой нефти Финляндия больше всех страдает от антироссийских санкций, но они сохранятся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые тарифы ЖКХ шокируют россиян860
Украина отберет трубу у «Газпрома»288
Как изменится жизнь россиян с 1 октября8
Америка топит рубль210
Кудрин лишился важного поста83
Видео
00:45
Украину уличили в масштабном мошенничестве
Экономика Европа
02:55
ФРС США приняла неожиданное решение по ставке
Экономика
10:24
Рубль снова рванул вниз
Рынки
00:29
Кому дадут доступ к счетам россиян
Личный счет
04:04
Доллар впал в немилость в России
Экономика Компании
00:41
Украина отберет трубу у «Газпрома»
Экономика Статьи
03:22
Америка топит рубль
Экономика Рынки
01:00
Новые тарифы ЖКХ шокируют россиян
Личный счет
02:10
ЦБ выявил масштабную финансовую пирамиду
Компании Личный счет
04:07
Кудрин лишился важного поста
Компании Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение