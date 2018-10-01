Японский индекс Nikkei 225 растет до максимума за 27 лет на ослаблении иены

Основной индекс японский фондовой биржи Nikkei 225 растет в понедельник до максимума с 1991 года на фоне ослабления курса иены, биржи Австралии и Южной Кореи при этом снижаются, свидетельствуют данные торгов. Биржи Китая и Гонконга закрыты из-за национальных праздников.

По состоянию на 7.21 мск японский Nikkei 225 рос на 0,53% — до 24248,49 пункта. Ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 24306,54 пункта, что является максимумом с ноября 1991 года. При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,67% — до 6165,7 пунктов, корейский KOSPI — на 0,1%, до 2340,66 пункта.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% — до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1441,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,26%, до 27888,52 пункта.

Ключевым фактором, оказывающим поддержку японскому рынку в понедельник, является курс японской иены, который снижается по отношению к доллару до 113,91 иены за доллар со 113,7 иены за доллар на предыдущих торгах. Ослабление курса японской валюты является положительным фактором для экспортеров Японии.

В то же время давление на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая, опубликованная в минувшие выходные. В воскресенье государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе снизится лишь до 51,2 пункта.