СМИ: «Газпром» прекратил продажу газа на СПбМТСБ

"Газпром" прекратил продавать газ на суточных торгах СПбМТСБ в конце сентября, отмечает издание со ссылкой на данные биржи. Так, если на последней неделе месяца средний объем суточных торгов составлял около 15 миллионов кубометров, то 28 сентября он снизился до символических 100 тысяч кубометров, а 1 октября остался на том же уровне. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уже проводит проверку по факту снижения продаж "Газпрома", заявил "Коммерсанту" глава управления ТЭКа службы Дмитрий Махонин

По словам собеседников издания на рынке, "Газпром" фактически ушел с торгов, оставшийся объем обеспечивают независимые производители газа. "Газпром" обеспечил в сентябре 92% продаж на СПбМТСБ, так что его уход с торгов фактически означает их прекращение. Один из источников утверждает, что монополия может вообще не вернуться на суточные торги в октябре, да и участие в октябрьских торгах на месяц вперед (на них обычно продается более половины биржевых объемов) остается под вопросом.

В "Газпроме" заявили газете, что компания не участвовала в торгах 28 сентября, поскольку реализовала все плановые объемы на торгах на месяц вперед (24 сентября), но планирует в октябре принять участие и в суточных, и в месячных торгах. Нежелание компании торговать на бирже проявилось по итогам сентября, когда она снизила продажи почти вдвое, а объем "на месяц вперед" и "на сутки вперед" упал до самой низкой за три года отметки в 814 миллионов кубометров.

Участников рынка считают, что у "Газпрома", который за первые три квартала года нарастил добычу на 7,2% (24,5 миллиарда кубометров), появляются проблемы с пиковыми нагрузками — то есть не хватает газа, чтобы свободно покрывать ускоренное заполнение хранилищ к зиме, рост внутреннего спроса из-за начала отопительного сезона и растущие экспортные заявки. Но это противоречит укоренившемуся в отрасли убеждению о наличии у "Газпрома" простаивающих добычных мощностей.

Компания решила напомнить кабмину, что сложно развивать внутренний рынок газа, не учитывая ее интересов, также добавляют собеседники издания. Так, правительство после многих месяцев дискуссии до сих пор не приняло решения об увеличении нормативов биржевых продаж для "Газпрома" (в 1,5 раза, до 25 миллиардов кубометров в год), а также об индексации тарифа на транспорт газа для независимых производителей.