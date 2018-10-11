Ураган может повысить курс рубля

Ураган «Майкл» может повысить курс рубля

Ключевым фактором влияния на курс рубля в четверг и пятницу (через нефтяные котировки) может стать ураган "Майкл", бушующий вблизи нефтяных платформ в Мексиканском заливе, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Цены на сырье могут немного поднять и ожидаемые санкции против Ирана. Учитывая, что нефть, скорее всего, будет и дальше расти на фоне сворачивания 40 процентов добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл", шансы на укрепление рубля вплоть до уровня 65 рублей за доллар представляются довольно высокими, говорит руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба.

Еще одно событие, которое стимулирует рост нефтяных котировок, — ожидаемые последствия санкций против Ирана, которые должны вступить в силу 4 ноября. Поставки нефти из этой страны уже снизились до 1,1 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона в сентябре, отмечает начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. На таком фоне можно ожидать рост цены на нефть до уровня около 86 долларов за баррель, что, в свою очередь, окажет поддержку рублю.

По прогнозу Салтыкова, курс до конца недели будет колебаться в диапазоне 65,5-66,5 рубля за доллар. Впрочем, нельзя исключать и движение рубля в противоположную сторону, если, например, последствия от урагана "Майкл" окажутся несерьезными, и котировки нефти понизятся, полагает Журба.

Повлиять на курс может общий фон на развивающихся рынках — особенно на рынке Forex. Пока, правда, большинство валют развивающихся стран торгуется в плюсе, говорит аналитик.