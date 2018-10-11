Ураган может повысить курс рубля

Ключевым фактором влияния на курс рубля в четверг и пятницу (через нефтяные котировки) может стать ураган "Майкл", бушующий вблизи нефтяных платформ в Мексиканском заливе, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.
Цены на сырье могут немного поднять и ожидаемые санкции против Ирана. Учитывая, что нефть, скорее всего, будет и дальше расти на фоне сворачивания 40 процентов добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл", шансы на укрепление рубля вплоть до уровня 65 рублей за доллар представляются довольно высокими, говорит руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба.
Еще одно событие, которое стимулирует рост нефтяных котировок, — ожидаемые последствия санкций против Ирана, которые должны вступить в силу 4 ноября. Поставки нефти из этой страны уже снизились до 1,1 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона в сентябре, отмечает начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. На таком фоне можно ожидать рост цены на нефть до уровня около 86 долларов за баррель, что, в свою очередь, окажет поддержку рублю.
По прогнозу Салтыкова, курс до конца недели будет колебаться в диапазоне 65,5-66,5 рубля за доллар. Впрочем, нельзя исключать и движение рубля в противоположную сторону, если, например, последствия от урагана "Майкл" окажутся несерьезными, и котировки нефти понизятся, полагает Журба.
Повлиять на курс может общий фон на развивающихся рынках — особенно на рынке Forex. Пока, правда, большинство валют развивающихся стран торгуется в плюсе, говорит аналитик.
Баланс факторов в целом сместился в сторону укрепления рубля — помимо нефти российскую валюту поддерживают ослабление доллара, позитив на развивающихся рынках, успешное проведение "разведывательного" аукциона российского Минфина по размещению ОФЗ на пять миллиардов рублей, перечисляет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. До конца недели курс рубля, вероятно, будет формироваться в диапазоне 65,3-66,9 рубля за доллар, считает он.