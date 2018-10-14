Миру предсказали новую войну с участием России

Рост численности населения может повлечь за собой нехватку мировых запасов рыбы, что свою очередь спровоцирует борьбу за рыболовецкие ресурсы между великими мировыми державами, пишет на страницах Slate капитан береговой охраны США Кейт Хиддингс-Блум. Публикация приводится в переводе ИноТВ.

Рыбные войны, которые могут вспыхнуть к 2050 году, будут заключаться в попытках влиятельных держав отъёма ресурсов у более слабых соседей.

Среди оспариваемых зон автор отмечает территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, права на них предъявляет Китай, который поддерживает и обеспечивает вооружённую защиту собственным рыболовецким судам, совершающим «набеги» на эксклюзивные экономические зоны соседей, подчеркивает автор публикации. Все это приводит к обострению.

По мнению автора статьи, необходимость обеспечивать потребности населения может спровоцировать Россию и США заявить о своих правах на воды, разделяющие Сибирь и Аляску. Тем более что Россия так и не ратифицировала договор о российско-американской границе, находящейся в водах Берингова пролива.

«Если давление нужды в рыболовецких ресурсах усилится, российское руководство может решить, что пришло время категорически опротестовать эту границу, существующую де— факто», — не исключает автор.

Он также отмечает, что российский флот и инфраструктура более внушительны и лучше адаптированы к условиям в регионе, к тому открытие Арктики может «дать России основания для опротестования американского контроля над одной из богатейших рыболовецких зон».

Снизить риск возникновения таких войн может развитие индустрии искусственного выращивания рыбы. ООН рассчитывает, что к 2030 году это даст возможность будет обеспечивать производство более 60% рыбной продукции. Свою лепту в налаживание ситуации может внести и борьба с незаконной рыбной ловлей.

Однако, по мнению автора, немаловажно также, чтобы США и их партнёры соблюдали морское законодательство, приняли меры по усилению береговой охраны в Индийско-Тихоокеанском бассейне, а также инвестициям в науку и обработку данных.