Названы причины роста цен на продукты

Аграрии объяснили рост цен на продукты

Когда-то подмосковный фермер Владимир Фролов только квашеной капусты производил три тонны за сезон, и еще до ста тонн картофеля, моркови, свеклы выращивал в своем хозяйстве «Машенька». Потом по экономическим причинам с фермерством завязал. Сейчас он больше занимается экотуризмом. Тому, что в этом году резко дорожают овощи и зерно, фермер не удивляется:

«Бензин дорожает, дизтопливо дорожает. Сейчас хотят ввести социальную норму электричества, и самый первый удар будет по крестьянам, потому что живем в деревне, в деревне жить сегодня дорого, если еще поднимут, станет еще дороже. Народ дальше побежит из деревни в город. Тут много факторов, неудивительно, что сельскохозяйственная продукция дорожает. Она и должна дорожать».

Больше всего с начала года подорожало пшено — на 41%. Тут объяснение простое, схожее с причиной роста цен на бензин. Там налоговый маневр наложился на дорогую нефть и слабый рубль, поэтому стало выгодно продавать топливо на экспорт. Точно так же и с просом — сырьем для пшена. Правда, пшенный маневр власти не проводили, но в этом году невысокий урожай и высокие мировые цены. Поэтому аграрии предпочитают отправлять просо за рубеж.

Иван Федяков гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline «Мы видим достаточно неплохую динамику роста цен на пшено в мире, они отчасти растут вслед за динамикой цен на нефть. Причем это касается цен именно в долларах. Поставки на внутренний рынок становятся менее целесообразными, и создается некоторый локальный дефицит, что приводит, соответственно, к росту цен».

Овощеводством в России занимаются в основном небольшие хозяйства, рассказывает кубанский фермер Елена Дрюкова. А дешевые кредиты достаются в основном крупным агрохолдингам. Елена, которая выращивает овощи на восьми гектарах, полгода пыталась получить льготный кредит под 5-6% годовых. В итоге пришлось взять почти под 14%. Вот еще одно из объяснений, почему капуста с начала года в стране подорожала на 40%, а морковь — на четверть. Плюс девальвация рубля. Вся химия иностранная, объясняет фермер:

«Если мне не изменяет память, то у капусты, по-моему, 396 вредителей и всяких проблем. Доллар вырос в цене, и мы же работаем на импортном, ничего своего у нас нет, защита импортная. Вот вам и себестоимость. Где-то в одном месте не сработало, как надо, и пошел процесс сразу во всех направлениях».