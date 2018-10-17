В Польше объяснили отказ от российского газа

В польской нефтегазовой компании PGNiG объяснили причины подписания контракта с США на поставку сжиженного природного газа тем, что контракт с «Газпромом» заканчивается в 2022 году, а условия сотрудничества с Западом «намного лучше».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Петра Возняка.
«Этот контракт просто закончится», — объяснил он завершение работы с «восточным поставщиком».
Возняк добавил, что Польша вынуждена искать альтернативу, а американское предложение позволит покупать газ «более чем на 20% дешевле».
Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение 20 лет.