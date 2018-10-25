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ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный»
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный» 

Rambler News Service + ещё 79 4 часа назад
Фото: Банки.ру
Банк России с 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Союзный», говорится в материалах регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов.
«ООО КБ «Союзный» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
По данным регулятора, ключевым направлением деятельности банка «Союзный» являлось предоставление кредитов юридическим лицам. При этом надзорный орган неоднократно выявлял в организации недооценку кредитного риска. Помимо этого, в деятельности «Союзного» выявили нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
В регуляторе уточнили, что Банк России шесть раз за последний год применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничивал привлечение денежных средств граждан. Регулятор также аннулировал лицензию «Союзного» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банк «Союзный» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, добавили в пресс-службе регулятора.
Согласно данным отчетности, по состоянию на 1 октября 2018 года по величине активов банк «Союзный» занимал 239-е место в банковской системе России.
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