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России не вернули $3,5 млрд «секретных» долгов
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08.10

России задолжали $3,5 млрд 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Задолженность иностранных государств перед Россией по выданным кредитам за 2017 год выросла на 3,5 миллиарда долларов и достигла 13 миллиардов в американской валюте. Такие данные привела Счетная палата в материалах к проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы.
Деньги Москва должна была получить по подписанным межправительственным соглашениям. Список стран-должников в опубликованном документе не раскрывается. Программа государственных кредитов, выдаваемых Россией, обычно засекречена, так как в большинстве случаев займы страны получают для покупки продукции российского оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщил РБК, Счетная палата в 2016 году публиковала некоторые детали по кредитам, которые получили иностранные государства. В документе указывалось, что сроки погашения в 2017–2019 годах наступают у Белоруссии, Кипра и Кубы.
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