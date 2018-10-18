России не вернули $3,5 млрд «секретных» долгов

России задолжали $3,5 млрд

Задолженность иностранных государств перед Россией по выданным кредитам за 2017 год выросла на 3,5 миллиарда долларов и достигла 13 миллиардов в американской валюте. Такие данные привела Счетная палата в материалах к проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы.

Деньги Москва должна была получить по подписанным межправительственным соглашениям. Список стран-должников в опубликованном документе не раскрывается. Программа государственных кредитов, выдаваемых Россией, обычно засекречена, так как в большинстве случаев займы страны получают для покупки продукции российского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщил РБК, Счетная палата в 2016 году публиковала некоторые детали по кредитам, которые получили иностранные государства. В документе указывалось, что сроки погашения в 2017–2019 годах наступают у Белоруссии, Кипра и Кубы.