Индекс Dow Jones вырос на 1,63% за счет роста акций высокотехнологических компаний

Американский промышленный индекс Dow Jones в четверг к концу сессии вырос на 401,13 пунктов или на 1,63% и достиг отметки 24984,55. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Таким образом в значительной мере удалось отыграть потери, понесенные в ходе сессии в среду, когда по итогам сессии индекс снизился на 608,01 пункта (2,41%).

На 2,19% вырос курс акций Apple , на 1,83% — акции банковской Citigroup, на 4,40% — акции Google , на 5,84% — акции Microsoft , на 7,6% — акции компании по производству электромобилей Tesla. Особенно резко — на 15,47% — вырос курс акций Twitter, на 9,9% — акции автомобилестроительной Ford Motor . В то же время на 15,45% рухнули акции компании по изготовлению компьютерного оборудования Advanced Micro Devices, на 8,57% — авиакомпании Southwest Airlines, на 2,48% — акции General Electic.

"Колебания на рынке на этой неделе были весьма значительными, — приводит газета The Wall Street Journal мнение управляющего директора инвестиционной компании Direxion Пола Бриганди. — Весьма позитивным фактом является то, что на рынке сегодня царит оживление, однако необходимо, чтобы эта динамика сохранялась".

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос к концу сессии на 1,86% или на 65,78 пунктов до отметки 2705,57, а индекс электронной биржи NASDAQ — на 2,95% или на 209,94 пунктов до 7318,34.

Dow Jones впервые преодолел отметку в 24 тыс. пунктов 30 ноября прошлого года, порог 25 тыс. пунктов — 4 января текущего года, а 26 тыс. пунктов — 16 января.