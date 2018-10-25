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Индекс Dow Jones вырос на 1,63%
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Индекс Dow Jones вырос на 1,63% за счет роста акций высокотехнологических компаний 

ТАСС + ещё 29 25 октября 2018
Фото: ТАСС
Американский промышленный индекс Dow Jones в четверг к концу сессии вырос на 401,13 пунктов или на 1,63% и достиг отметки 24984,55. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.
Таким образом в значительной мере удалось отыграть потери, понесенные в ходе сессии в среду, когда по итогам сессии индекс снизился на 608,01 пункта (2,41%).
На 2,19% вырос курс акций Apple, на 1,83% — акции банковской Citigroup, на 4,40% — акции Google, на 5,84% — акции Microsoft, на 7,6% — акции компании по производству электромобилей Tesla. Особенно резко — на 15,47% — вырос курс акций Twitter, на 9,9% — акции автомобилестроительной Ford Motor. В то же время на 15,45% рухнули акции компании по изготовлению компьютерного оборудования Advanced Micro Devices, на 8,57% — авиакомпании Southwest Airlines, на 2,48% — акции General Electic.
"Колебания на рынке на этой неделе были весьма значительными, — приводит газета The Wall Street Journal мнение управляющего директора инвестиционной компании Direxion Пола Бриганди. — Весьма позитивным фактом является то, что на рынке сегодня царит оживление, однако необходимо, чтобы эта динамика сохранялась".
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос к концу сессии на 1,86% или на 65,78 пунктов до отметки 2705,57, а индекс электронной биржи NASDAQ — на 2,95% или на 209,94 пунктов до 7318,34.
Dow Jones впервые преодолел отметку в 24 тыс. пунктов 30 ноября прошлого года, порог 25 тыс. пунктов — 4 января текущего года, а 26 тыс. пунктов — 16 января.
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