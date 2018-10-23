Китайские биржи снижаются после роста на комментариях ЦБ КНР

Фондовые площадки Китая во вторник снижаются после роста в понедельник на оптимистичных заявлениях Народного банка (ЦБ) страны, другие основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) при этом также торгуются в "красной зоне", свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.12 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,37%, до 2618,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,23%, до 1309,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,03%, до 25622,83 пункта. Корейский KOSPI — на 2,5%, до 2107,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,91%, до 5851,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,43%, до 22074,29 пункта.

В понедельник китайские биржи закрылись ростом более, чем на 4% на оптимистичных заявлениях главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР — он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.

"После вчерашнего роста индекса Shanghai Composite на 4,1%, сегодня мы видим отскок. Любые стимулы со стороны властей Китая следует рассматривать не как дополнительное усиление экономики, а как защиту от замедления ее роста и от внешних негативных факторов", — считают аналитики DBS Group Research, чье мнение приводит телеканал CNBC.

Одной из ключевых тем на рынке остаются американо-китайские торговые отношения. Член Народного политического консультативного совета КНР Чжан Цинли заявил в понедельник, что Пекин "не боится" торговой войны с Вашингтоном, несмотря на то, что США являются долгосрочным стратегическим партнером Китая.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.