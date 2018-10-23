Будет ли рубль укрепляться и дальше

Рубль на этой неделе, скорее всего, будет торговаться без особых колебаний и в фарватере других валют развивающихся рынков, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Участники рынка ждут заседаний центральных банков Индонезии, Турции, Колумбии и России, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович

Консенсус рынка по итогам этих заседаний указывает на сохранение ставок на текущих уровнях. Оно будет воспринято инвесторами как сигнал о продолжении стабилизации на развивающихся рынках, риск-аппетиты могут вернуться к умеренному росту.

Конкретно рубль, помимо этих факторов, продолжит получать поддержку от налогового периода, добавляет Покатович.

Накануне российская валюта преодолела две психологически важных отметки — в ходе торгов на Московской бирже доллар опускался ниже 65 рублей, евро — ниже 75 рублей.

"Мы пока не склонны оценивать укрепление рубля, как начало положительной тенденции. Оно носит скорее локальный характер в преддверии налоговых платежей в четверг и в следующий понедельник", — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

В ноябре ожидается новый раунд санкций, которые в зависимости от жесткости сценария могут оказать то или иное давление на рубль.

Не стоит забывать про все еще напряженные отношения между Китаем и США, а также новостной фон из Еврозоны, где Еврокомиссия сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год нарушает правила ЕС , перечисляет Тимошенко. Жесткая риторика ФРС США , по его мнению, тоже говорит не в пользу рубля.

По прогнозу Покатовича, в течение недели российской валюте не удастся пробить отметку в 64,5 рубля. Ожидаемый диапазон для курса рубля — 64,9-66,8 за доллар. Тимошенко прогнозирует торги в коридоре 65-66 рублей за доллар.