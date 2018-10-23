Ещё
Будет ли рубль укрепляться и дальше
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.21
$
65.35
74.75
75.15
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.30
75.45
Индексы и котировки Brent
80.07
–0.05 Золото
1224.47
–0.01 РТС
1116.56
–0.52
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1441
–0.0050
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Будет ли рубль укрепляться и дальше 

Российская Газета 4 часа назад
Рубль на этой неделе, скорее всего, будет торговаться без особых колебаний и в фарватере других валют развивающихся рынков, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.
Участники рынка ждут заседаний центральных банков Индонезии, Турции, Колумбии и России, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Консенсус рынка по итогам этих заседаний указывает на сохранение ставок на текущих уровнях. Оно будет воспринято инвесторами как сигнал о продолжении стабилизации на развивающихся рынках, риск-аппетиты могут вернуться к умеренному росту.
Конкретно рубль, помимо этих факторов, продолжит получать поддержку от налогового периода, добавляет Покатович.
Накануне российская валюта преодолела две психологически важных отметки — в ходе торгов на Московской бирже доллар опускался ниже 65 рублей, евро — ниже 75 рублей.
"Мы пока не склонны оценивать укрепление рубля, как начало положительной тенденции. Оно носит скорее локальный характер в преддверии налоговых платежей в четверг и в следующий понедельник", — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
В ноябре ожидается новый раунд санкций, которые в зависимости от жесткости сценария могут оказать то или иное давление на рубль.
Не стоит забывать про все еще напряженные отношения между Китаем и США, а также новостной фон из Еврозоны, где Еврокомиссия сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год нарушает правила ЕС, перечисляет Тимошенко. Жесткая риторика ФРС США, по его мнению, тоже говорит не в пользу рубля.
По прогнозу Покатовича, в течение недели российской валюте не удастся пробить отметку в 64,5 рубля. Ожидаемый диапазон для курса рубля — 64,9-66,8 за доллар. Тимошенко прогнозирует торги в коридоре 65-66 рублей за доллар.
Российская Газета: последние новости
В Саудовской Аравии спрогнозировали рост цены на нефть в 2019 году Евсей Гурвич: Дедолларизации любой ценой быть не должно Пошлины США сделали американскую сталь самой дорогой в мире
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель изменила решение по газу из США983
Умные дома разоряют россиян5
Власти разъяснили идею забрать доход у самозанятых823
В России рухнули цены на дачи97
Названо два самых дешевеющих товара этого года24
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
11:35
Кудрин предрек провал отказу от доллара
Экономика
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
01:00
Сбербанк расстроил желающих купить жилье
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение