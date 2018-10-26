Доллару вновь обещают подъем

Курс доллара может вернуться в диапазон 70-75 рублей

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":

— Ожидаю сегодня открытие торгов в диапазоне 65,5-66 за доллар и 74-75 — за евро. Утром не предвидится событий, которые могут повлиять на курс. Возмущающим фактором пока остается лишь нефть.

Центральным событием пятницы станет заседание Банка России . Вероятнее всего, ставка будет оставлена на уровне 7,5, без изменения, как недавно поступили ФРС Европейский ЦБ . Тому есть определенные причины: стабильность на долговых, денежных и валютных рынках, а также нормальная ситуация с ликвидностью. Минфин запустил аукционы ОФЗ, на них появился спрос в диапазоне 8-8,5 процента годовых. Поддержку рублю также оказывает налоговый период. В пятницу выплат нет, но они ожидаются в течение следующей недели.

Ожидаю, что пара доллар/рубль закроется в диапазоне 65-66, а евро/рубль в диапазоне 74-75. Реакция на решение ЦБ РФ, вероятнее всего, будет спокойной. Релиз обещает быть нейтральным, с возможным указанием на сохранение шансов на возобновление смягчения политики в первом квартале 2019 года. К закрытию возможно даже укрепление рубля ниже границ указанных диапазонов: нефть показывает признаки оживления, мировые рынки, придавленные резкой коррекцией, восстанавливаются.

После непродолжительного ослабления в начале октября рубль вернулся к нейтральной динамике. Пропал основной фактор давления на российскую валюту — спрос со стороны нерезидентов. Минфину не сразу, но удалось перезапустить аукционы ОФЗ. Их доходность сейчас находится в пределах 100 базисных пунктов выше ключевой ставки. Такой разрыв позволяет участникам рынка поддерживать ликвидность, не соблазняет их на атаку против рубля и не побуждает ажиотажный спрос на облигации. Доходность по валютным облигациям сейчас около четырех процентов, инфляция 3,4 процента, доходность ОФЗ 8-8,6 процента. Больших разрывов нигде нет, ситуация спокойная.

После продолжительного оттока зафиксирован даже приток средств на рынок, хотя и не большой, менее 100 миллионов долларов. Стоит отметить, что на фоне снижения спроса на валюту, ЦБ не возобновляет ее покупки для Минфина. На мой взгляд, если это произойдет, то сейчас волна ослабления национальной валюте не угрожает. Объемы на рынке резко снизились, но на предстоящей неделе они вырастут из-за налогового периода.

Нефть пока оказывает минимальное влияние на рубль. Ее коррекция на 10 процентов не привела к падению рубля. Экспортеры при этом все-таки, по возможности, придерживают валюту. Низкий объем предложения уравновесил спрос. На мой взгляд, крупные игроки сейчас не делают расчет на резкое ослабление рубля к Новому году, но допускают, что пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 70-75.

Фондовый и валютный рынки пока относительно спокойно реагируют на внешние события. Американский Индекс S&P-500 терял более 10 процентов за месяц, волатильность на Нью-Йоркской бирже нарастает. Реакция на других мировых площадках соответствующая. В России фондовый индекс упал от максимума на восемь процентов. Однако из развивающихся рынков иностранные инвесторы пока не выводят массово деньги, поэтому и волны ослабления рубля нет. На мой взгляд, это произойдет только если паника усилится и международные инвесторы будут выводить средства и из российского рынка, но без обострения геополитического фона делать это будут в последнюю очередь.