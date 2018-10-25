Россияне стали жаловаться на страхование жизни

Граждане стали больше жаловаться на инвестиционное страхование жизни

ЦБ фиксирует рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), в том числе связанных с неполучением потребителями ожидаемого дохода по окончании срока действия полиса, говорится в сообщении регулятора. Сейчас ИСЖ зачастую продается в банках как альтернатива вкладам с неограниченным или высоким доходом.

ЦБ заявил, что обяжет страховщиков и их агентов, которые продают ИСЖ, раскрывать клиентам основные риски этого продукта, а также существенные условия договора ИСЖ. В частности, продавцы ИСЖ должны будут разъяснять порядок расчета инвестиционного дохода, предупреждать об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что полисы ИСЖ не покрываются системой страхования вкладов (банковские вклады до 1,4 млн руб. застрахованы государством). Изменения должны вступить в силу до конца 2018 г.

Cтраховщики и их агенты активно начали предлагать гражданам полисы ИСЖ с низким порогом входа, при продажах которых возрастает риск введения клиентов в заблуждение относительно основных характеристик продукта, пишет ЦБ. В конце августа стало известно, что «дочка» Сбербанка и лидер рынка страхования жизни в России — «Сбербанк страхование жизни» начала продажи полисов ИСЖ в массовом сегменте, снизив порог входа вдвое — до 50 000 руб. До этого момента его полисы ИСЖ можно было купить только в отделениях Сбербанка для премиальных клиентов.

ИСЖ — основной источник роста всего страхового рынка, неоднократно указывал ЦБ. В 2017 г. сборы по страхованию жизни выросли на 53,7% до 331,5 млрд руб. Регулятор считает, что ИСЖ укрепляет позиции на рынке за счет роста интереса клиентов к продуктам с ожидаемой доходностью выше, чем по депозитам. Граждане вкладывают все больше средств в такие продукты: средняя премия по ИСЖ выросла за год более чем на 40% до 516 000 руб. в I квартале текущего года.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 г. рост премий по ИСЖ продолжит замедляться, размер рынка составит 420 млрд руб., или на 35% больше, чем в этом году, когда сборы по ИСЖ, по прогнозу агентства, вырастут на 45% до 310 млрд руб. Аналитики «Эксперта РА» объясняют это исчерпанием эффекта низкой базы.

Вряд ли реализация требований ЦБ существенно скажется на динамике продаж ИСЖ, полагает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс . Он считает, что требования ЦБ, «безусловно, должны распространяться на сотрудников банков, продающих ИСЖ». Представитель ЦБ говорит, что соблюдать требования должны будут третьи лица, которые действуют по поручению страховой компании. Требования по предоставлению полной информации о продуктах ИСЖ должны распространяться на сотрудников всех каналов продаж, соглашается генеральный директор « ВТБ страхование жизни Максим Пушкарев . Представитель Сбербанка говорит, что банк не комментирует действия регулятора.

Планируется, что ЦБ с 1 января начнет проводить контрольные закупки полисов ИСЖ, в рамках которых и будут выявляться факты некорректных продаж, говорит представитель регулятора. «Что касается санкций, то они достаточно серьезные — от штрафов до оценки на соответствие лицензионным требованиям», — предупреждает он.