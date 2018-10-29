Козак: ситуация на рынке топлива в России на грани

Он отметил, что ситуация на российском рынке топливо в настоящее время находится на грани.

"Целевая задача, о которой мы неоднократно говорили, — мы будем удерживать эту ситуацию именно в этом коридоре. Моторное топливо в России, в нефтяной стране, должно расти в пределах инфляции", — сказал Козак.

Он подчеркнул, что в правительстве не исключают принятия экстренных мер в сфере регулирования цен на топливо.