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Козак: ситуация на рынке топлива в России на грани
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Козак: ситуация на рынке топлива в России на грани 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цены на топливо в «нефтяной» стране должны расти в пределах инфляции, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ситуация на российском рынке топливо в настоящее время находится на грани.
"Целевая задача, о которой мы неоднократно говорили, — мы будем удерживать эту ситуацию именно в этом коридоре. Моторное топливо в России, в нефтяной стране, должно расти в пределах инфляции", — сказал Козак.
Он подчеркнул, что в правительстве не исключают принятия экстренных мер в сфере регулирования цен на топливо.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.
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