Правительство и нефтяники 31 октября могут подписать соглашение о ценах на топливо

МОСКВА, 31 октября. / ТАСС /. Правительство в среду, 31 октября, проведет встречу с нефтяными компаниями, по итогам которой планируется подписать соглашение по стабилизации цен на топливном рынке, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на заседании кабмина.

"Сегодня в 18:00 все нефтяные компании собираются здесь в Доме правительства, мы попытаемся подписать все соглашения. Если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере в виде заградительной пошлины не будет. А в случае, если будет отказ, то, видимо, придется пойти на эти крайние меры, чтобы отрегулировать внутренний рынок", — сказал Козак

"В настоящее время подготовлен пакет документов, о которых вы говорили: о применении крайней меры, в случае, если не состоятся договоренности, и проект соглашения, которые предусматривают обязательства", — сказал Козак.