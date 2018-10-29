Правительство пригрозило нефтяникам ростом пошлин на экспорт топлива

«Несмотря на принятые меры, все равно в ряде случаев наблюдается рост цен на бензин, — заявил Дмитрий Медведев . — И, как мы и договаривались, необходимо переходить к следующему этапу. Я хотел бы, чтобы минэнерго и непосредственно курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. И либо будет подготовлен и принят план работы и определенные соглашения о поддержании сложившихся сегодня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты». Такое право у правительства появилось 1 августа этого года. Ставка постоянной пошлины на нефтепродукты сейчас составляет 30 процентов, в то время как кабмин может поднять ее в случае экстренности до 90 процентов.

По стечению обстоятельств Дмитрий Козак проводил в понедельник совещание с нефтяниками, на котором и поднял вопрос цен. «Мы разговаривали сегодня (29 октября) с нефтяными компаниями. О том, что нефтяным компаниям, с учетом их дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов — а он есть благодаря высоким ценам, — (надо) проявить альтруизм и продавать компаниям, которые им не принадлежат, нефтепродукты по тем же ценам, по которым они продают своим „дочкам“, для того чтобы удерживать цены на розничном рынке», — заявил Дмитрий Козак.

Топливо в России должно расти в пределах инфляции, напомнил вице-премьер. По итогам года она ожидается на уровне четырех, максимум пяти процентов, в то время как за январь — сентябрь накопленный рост цен на бензин составил 8,9 процента, сообщал Росстат . По словам Козака, нефтекомпании согласны удерживать цены, но если вдруг этого не произойдет, то вице-премьер пообещал рост пошлин. «Рынок есть рынок — нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, для того чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке», — заявил он, добавив, что пошлину могут поднять «буквально на следующей неделе».

В мае правительство уже прибегало к ручному регулированию ситуации на топливном рынке: тогда из-за галопирующего роста цен в оптовом звене, а затем и в розничном нефтяников обязали заморозить стоимость литра бензина и дизеля, а в опте нарастить поставки на внутренний рынок. В течение лета топливо и правда перестало дорожать, однако с приходом осени оптовые цены вновь вышли из-под контроля, потащив за собой вверх розницу. Так, по данным Росстата, в сентябре на заправках 36 регионов росли цены на бензин (в Крыму — на 1,4 процента, в Севастополе и Забайкальском крае — на 1,1 процента). Цены производителей за тот же месяц в среднем выросли сразу на десять процентов, всего рост затронул 18 регионов (от 0,7 процента в Якутии до 13,9 процента в Нижегородской области). В октябре рост также продолжается.