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Власти забили тревогу из-за цен на топливо
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Власти забили тревогу из-за цен на топливо 

Lenta.ru + ещё 16 31 минуту назад
Фото: За рулем
Ситуация на рынке топлива в России «на грани», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.
«В настоящее время она находится на грани, что мы, возможно, должны будем применить экстренные меры», — сказал он.
Чиновник рассказал, что 29 октября снова провел переговоры с представителями нефтяных компаний. По итогам встречи крупные нефтяники, по словам Козака, согласились продавать независимым автозаправкам топливо по ценам, как для своих дочерних компаний.
Как передает ТАСС, он также предупредил, что на следующей неделе правительство может принять решение о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты. Вероятность принятия этой меры, как отметил вице-премьер, высока. По его мнению, цены на топливо в нефтяной стране должны расти в пределах инфляции.
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